В Клепиковском районе пропал 15-летний подросток

В Клепиковском районе пропал 15-летний Максим Анатольевич Курятников. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает поисковый отряд Рязанской области «ЛизаАлерт».

В Клепиковском районе пропал 15-летний Максим Анатольевич Курятников. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает поисковый отряд Рязанской области «ЛизаАлерт».

Молодой человек 2005 года рождения пропал в деревне Макарово. Он ушел из дома 7 июня. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Был одет в серую кофту, черные штаны, черные кроссовки с красно-сине-желтыми полосками. Может находиться в Рязани.

Если вам известно что-либо о пропавшем, поисковики просят сообщить об этом по телефонам 8 (800)700-54-52 или 112.