Суд прекратил уголовное дело в отношении охранника «Свободы», избившего посетителя

Суд прекратил уголовное дело в отношении охранника бара «Свобода», избившего посетителя. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на свой источник.

Суд прекратил уголовное дело в отношении охранника бара «Свобода», избившего посетителя. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на свой источник.

Постановление о прекращении дела вынес Советский районный суд.

Напомним, что инцидент произошел в апреле 2019 года. Там жестоко избили 21-летнего парня. Его на скорой увезли с переломом височной кости и сотрясением. Некоторое время парень пробыл в реанимации. По подозрению в совершении нападения задержали 24-летнего охранника заведения, который на тот момент имел непогашенную судимость. За время предварительного следствия статья обвинения менялась несколько раз.

Изменение статьи на более «мягкую» позволило прекратить дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.