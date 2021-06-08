Специалисты «Эко-Пронска» помогли спасти документы рязанца

Специалисты «Эко-Пронска» помогли спасти документы рязанца. Об это РЗН. инфо рассказали сотрудники организации.

Специалисты «Эко-Пронска» помогли спасти документы рязанца. Об это РЗН. инфо рассказали сотрудники организации.

Портмоне с документами — СНИЛС, паспорт, банковские карты, автомобильные права — попали в мусорный бак. Вскоре содержимое контейнера погрузил подъехавший мусоровоз. Мужчина обратился к сотрудникам регионального оператора «Эко-Пронск».

В организации заверили, что по новым правилам обращения с отходами содержимое фактически всех контейнеров в регионе предварительно сортируют, а потому есть вероятность вернуть документы. Такая система используется, чтобы вторично переработать пластик, бумагу, стекло и металл.

По специальной информационно-аналитической системе сотрудники вычислили, по каким маршрутам двигался необходимый мусоровоз, кто находится за рулем, в какое время и где он делал остановки, а также на какой сортировочный завод отправят содержимое.

Далее в самом комплексе рабочие во время сортировки смогли обнаружить необходимые документы, которые и вернули его владельцу.

«У этой истории счастливый финал. И все — благодаря человеческому неравнодушию и грамотной командной работе. Целая цепочка самых разных людей объединила свои усилия для помощи семье», — подытожили специалисты «Эко-Пронска».