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Рязанку накормили в ресторане салатом с осколками
По ее словам, в прошедшие выходные она работала на свадьбе в ресторане «Арманд». Во время сервировки стола официантка разбила бокал и осколки разлетелись по салатам на столе.

Рязанку накормили в ресторане салатом с осколками Рязанку накормили в ресторане салатом с осколками. Об этом фотограф Екатерина Рахманова рассказала в понедельник, 7 июня, в соцсетях.

По ее словам, в прошедшие выходные она работала на свадьбе в ресторане «Арманд». Во время сервировки стола официантка разбила бокал и осколки разлетелись по салатам на столе.

«Пострадавшие» тарелки со стола убрали, однако позже салат с осколками достался фотографу. Рахманинова отметила, что осколок стекла она достала уже изо рта. Во вторник, 8 июня, директор ресторана связался с девушкой, извинился и заявил, что официантку, по вине которой это произошло, уволили.