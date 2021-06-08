Рязанское МЧС выпустило для автомобилистов метеопредупреждение

Рязанское МЧС выпустило для автомобилистов метеопредупреждение. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Рязанское МЧС выпустило для автомобилистов метеопредупреждение. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Ночью и утром в среду, 9 июня, в регионе местами ожидается туман с видимостью 200-500м.

Рязанцев просят соблюдать следующие меры безопасности:

-лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

-пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

-водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

-водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.