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Рязанка рассказала, как ее бабушка чуть не умерла после госпитализации в ОКБ
Рязанка рассказала, как ее бабушка чуть не умерла после госпитализации в ОКБ. Соответствующий пост появился в воскресенье, 6 июня, в социальных сетях.

Рязанка рассказала, как ее бабушка чуть не умерла после госпитализации в ОКБ. Соответствующий пост появился в воскресенье, 6 июня, в социальных сетях.

Девушка рассказала, что их госпитализировали в пятницу, 4 июня, по случаю рвоты с кровью. После тщательного обследования не выявили ни язвы, ни гастрита, однако диагноз так и не поставили.

«Всему персоналу плевать, одни практиканты, которые сами-то ничего не знают — капельницу поставить не умеют, даже катетер закрыть. Кровь начала хлестать из вены, 20 минут искали какую то крышку, а медсестра сидит на своем посту, как ни в чем не бывало», — пишет рязанка.

При этом автор поста утверждает, что на следующий день врачи разрешили пациентке пить. Однако после этого пенсионерке стало еще хуже.

«Чуть не умерла у меня на руках. Кричали медсестре, но никого на посту не было. Хорошо, что сама смогла оказать первую помощь. Позже вижу еще другого врача. Он сказал, что ни в коем случае ничего есть и пить нельзя!», — рассказала девушка.

После публикации поста с рязанкой связался главный врач областной клинической больницы Андрей Карпунин.

«Чтобы разобраться в ситуации, нам необходимо узнать имя пациентки и отделение, в которое ее госпитализировали. Главный врач ОКБ», — написал он в комментариях.