РНПК подтвердила соответствие систем менеджмента международным стандартам

Аудиторы оценили производственные и вспомогательные процессы на предприятии, проанализировали ведение документации и знание сотрудниками всех необходимых требований. По результатам Рязанской НПК на три года выдали международные сертификаты по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 и ISO 45001:2018.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть» прошла ре-сертификационный аудит на соответствие деятельности предприятия требованиям международных стандартов. Орган по сертификации «DQS» оценил предприятие по четырем параметрам: ISO 9001:2015 (система менеджмента качества), ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента), ISO 50001:2018 (система энергетического менеджмента) и ISO 45001:2018 (система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья).

Аудиторы оценили производственные и вспомогательные процессы на предприятии, проанализировали ведение документации и знание сотрудниками всех необходимых требований. По результатам Рязанской НПК на три года выдали международные сертификаты по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 и ISO 45001:2018.

Аудиторы отметили, что на предприятии постоянно проводят перевооружение производства, используют отечественную продукцию в производстве нефтепродуктов, расширении выпуска товарной линейки, повышают уровень подготовки и развития кадров. Также специалисты отметили, что принципы системы управления Рязанской НПК соответствуют подходам компании, они отражены в стратегии развития «Роснефть-2022». Система менеджмента РНПК сертифицирована по пяти международным стандартам. Первую сертификацию завод прошел в 2006 году по стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Предприятие ежегодно проходит аудит на подтверждение требованиям систем менеджмента и каждые три года ре-сертификация. В марте 2021 года в РНПК провели надзорный аудит на соответствие системы менеджмента качества в области авиационной, космической и оборонной отрасли требованиям международного стандарта EN 9100:2018. Отметим, сертификация систем менеджмента является общепринятым в мировой бизнес-практике подтверждением профессионализма, ответственности и стабильности качества выполняемых работ и услуг предприятия.