В Рязанской области дети сбежали из центра реабилитации

Добровольцы выехали на поиск пропавших детей. Выяснилось, что подростки потерялись в полях. Детей нашли волонтеры совместно с полицией.

В Рязанской области дети сбежали из Шиловского социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Об этом сообщил медицинский спасательный отряд РязГМУ «Salus» .

6 июня добровольцы выехали на поиск пропавших детей. Выяснилось, что подростки потерялись в полях. Детей нашли волонтеры совместно с полицией.