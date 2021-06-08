Рязанцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшее время
Рязанцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшее время. Соответствующее метеопредупреждение во вторник, 8 июня, выпустило региональное управление МЧС.
Рязанцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшее время. Соответствующее метеопредупреждение во вторник, 8 июня, выпустило региональное управление МЧС.
В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 8 июня на территории Рязанской области ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду. В отдельных районах возможен град.