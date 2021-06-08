Поcле ДТП на улице Циолковского госпитализировали женщину

ДТП произошло около 13:30 у дома №18 по улице Циолковского. 51-летний рязанец на «ГАЗ-3302» сбил на нерегулируемом переходе 45-летнюю жительницу Рязанского района и 47-летнюю рязанку.