Поcле ДТП на улице Циолковского госпитализировали женщину
ДТП произошло около 13:30 у дома №18 по улице Циолковского. 51-летний рязанец на «ГАЗ-3302» сбил на нерегулируемом переходе 45-летнюю жительницу Рязанского района и 47-летнюю рязанку.
После ДТП, произошедшего в понедельник, 7 июня, на улице Циолковского, госпитализировали 47-летнюю рязанку. Об этом сообщила
ДТП произошло около 13:30 у дома №18 по улице Циолковского. 51-летний рязанец на «ГАЗ-3302» сбил на нерегулируемом переходе 45-летнюю жительницу Рязанского района и 47-летнюю рязанку. Последнюю госпитализировали. Обстоятельства уточняются.
Ранее появилось видео с места ДТП.