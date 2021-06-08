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В Минтрансе предложили запретить электросамокаты тяжелее 35 килограммов
В Минтрансе предложили запретить электросамокаты тяжелее 35 килограммов. Слова заместителя директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко приводит ТАСС.

В Минтрансе предложили запретить электросамокаты тяжелее 35 килограммов на тротуарах. Слова заместителя директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко приводит ТАСС.

Помимо этого, министерство предлагает ограничить допустимую скорость движения средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах до 20 километров в час и оставить приоритет движения за пешеходами.

Соответствующие поправки в ПДД Минтранс обсуждает совместно с МВД России.

Наряду с этим могут появиться и новые дорожные знаки, такие как знак запрета на движение средств индивидуальной мобильности. Их планируют разместить в парках и в местах высокой плотности пешеходного потока: вблизи метро, вокзалов, торговых центров. Также возможен ввод табличек, уточняющих распространение уже существующих знаков на СИМ.