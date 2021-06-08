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Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым претендует на наследство
Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, потребовала долю наследства. Об этом пишет «Российская газета».

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, потребовала долю наследства. Об этом пишет «Российская газета».

Соответствующий иск к законной жене и детям погибшего рассматривается в Октябрьском районном суде в Рязани. Ирина Стерхова настаивает на включении ее в перечень наследников, так как находилась на иждивении Сергея Захарова с июля 2019 года и до самого дня смерти гражданского мужа.

Женщина подала иск еще в ноябре прошлого года, однако рассмотрение по существу началось лишь 30 апреля. Процесс постоянно прерывался. Очередное заседание назначено на 15 июня.

Юрист Александр Добровинский, представляющий интересы вдовы погибшего Маргариты Захаровой, отметил, что у гражданской жены «нет никаких шансов на успех». Потерпевшими по делу о ДТП проходили законная жена, сын и брат. Сторону Ирины Стерховой пострадавшей не признали.

Напомним, 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Последний скончался в больнице. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.