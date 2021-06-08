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Глава Росгвардии Виктор Золотов открыл рязанский центр лицензионно-разрешительной работы
Глава Росгвардии стал первым посетителем центра. Он получил в терминале талон №1 и осмотрел новое здание и помещения в нем. Здание оборудовано современными терминалами электронной очереди, окнами приема граждан и специальными помещениями для хранения личных дел владельцев оружия и сотрудников частных охранных предприятий.

В Рязани откроется новый центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Во вторник, 8 июня, его осмотрел глава ведомства Виктор Золотов.

Глава Росгвардии стал первым посетителем центра. Он получил в терминале талон №1 и осмотрел новое здание и помещения в нем. Здание оборудовано современными терминалами электронной очереди, окнами приема граждан и специальными помещениями для хранения личных дел владельцев оружия и сотрудников частных охранных предприятий. На потолках изображены художественные картины.

Виктору Золотову показали оборудование для проверки оружия и проведения дактилоскопии, а также комнату по утилизации изъятого или сданного оружия. В этом помещении установлены посты резки, рубки и гибки металла. Отсюда металлолом отправляют на переплавку. Глава Росгвардии подчеркнул, что сотрудники лицензионно-разрешительной работы вносят достойный вклад в обеспечение безопасности в Рязанской области и ежегодно оказывают более 15 тысяч государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Он отметил, что только с начала 2021 года за различные нарушения изъято свыше 500 единиц оружия и более 3 тысяч патронов к нему.

«С момента образования Росгвардии обеспечен капитальный ремонт порядка полутора тысяч объектов различного назначения, введены в строй 36 новых имущественных комплексов. В текущем году в программу капитального строительства включено почти 40 новых объектов, будет начато проектирование и строительство трех зданий территориальных органов», — рассказал Виктор Золотов.

После осмотра центра Золотов вручил государственные и ведомственные награды росгвардейцам. Напомним, что новый центр лицензионно-разрешительной работы находится на перекрестке улиц Ленина и Почтовой.