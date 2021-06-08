ГК «Автоимпорт» стала серебряным призером спартакиады трудящихся Рязанской области

4-6 июня в Сасове прошли финальные соревнования 20-й спартакиады трудящихся Рязанской области, в которой поучаствовали 16 трудовых коллективов региона. В программу спартакиады включили соревнования по 6 видам спорта: настольный теннис, легкая атлетика, гиревой спорт, плавание, мини-футбол, стритбол.

4-6 июня в Сасове прошли финальные соревнования 20-й спартакиады трудящихся Рязанской области, в которой поучаствовали 16 трудовых коллективов региона. В программу спартакиады включили соревнования по 6 видам спорта: настольный теннис, легкая атлетика, гиревой спорт, плавание, мини-футбол, стритбол.

ГК «Автоимпорт» набрала одинаковое количество баллов с командой Сасова, но до первого места не хватило совсем немного. Однако, как отметили в компании, «самое главное — это спортивный настрой наших сотрудников».

«В будущем мы обязательно будем стараться завоевывать призовые места в соревнованиях различного уровня», — добавили в «Автоимпорте».

«Становится приятной традицией, что наша компания, победив всех на городском этапе, отправляется защищать честь Рязани на областных соревнованиях. Для наших сотрудников спорт всегда стоит на первом месте, мы не просто участвуем в городских мероприятиях, но и активно развиваем спортивный дух внутри коллектива. В компании проходит масштабная внутренняя Спартакиада, в которую входят 15 видов спорта и участвуют 10 команд. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся», — сказал президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов

Команда ГК «Автоимпорт» выбилась в лидеры соревнований, занимая одно призовое место за другим. Спортсменам компании не оказалось равных женском стритболе и мини-футболе, сотрудники «Автоимпорта» стали серебряными призерами в плавании и легкой атлетике, что позволило набрать хорошее количество баллов. Мастер-приемщик ДЦ Peugeot Николай Черненко смог принести команде сразу два призовых места в личном зачете: серебро в забеге на 2 км и серебро в своей весовой категории в гиревом спорте. Третьим в забеге на 2 км стал Евгений Фетисов. Порадовали болельщиков пловцы: среди мужчин серебряным призером в заплыве на 50 метров стал Олег Ховрах, бронзовым — Максим Коблов, среди женщин — на третьей ступени пьедестала почета — Ксения Киммель.