В Рязанской области ожидаются дождь и сильный ветер

Порывы ветра ночью могут достигать 1-6 метров в секунду. Днем местами порывы до 15 метров в секунду.

В среду, 9 июня, в Рязанской области ожидаются небольшой дождь и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Небольшой дождь ожидается ночью, утром и ночью в отдельных районах — туман. Также днем возможна гроза. Порывы ветра ночью могут достигать 1-6 метров в секунду. Днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +10,+15 градусов, днем +21, +26 градусов.