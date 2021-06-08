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Цены на аренду жилья в Рязани существенно снизились
За последний год стоимость аренды жилья в Рязани снизилась примерно на 8-15 процентов в зависимости от типа квартиры, ее комфортности и местоположения.

За последний год стоимость аренды жилья в Рязани снизилась примерно на 8-15% в зависимости от типа квартиры, ее комфортности и местоположения.

На сегодняшний день аренда квартиры-студии в Рязани обойдется примерно в 8-9 тыс рублей в месяц, снять однокомнатную квартиру на тот же срок можно за 10-14 тысяч рублей, двухкомнатную за 12-17 тысяч рублей, наем трехкомнатного жилья оценивается в 15-20 тысяч рублей. Цены на популярную сейчас посуточную аренду в среднем составляют 1000-2000 рублей в сутки.

Наем жилья стал дешевле сразу по нескольким причинам, считают эксперты, опрошенные РЗН.инфо. Подробнее о том, почему упали цены на аренду и как снизить риски при совершении сделки с наймодателем читайте в разделе «публикации».