В Рязани таксист сбил велосипедиста
ДТП произошло примерно в 16:20 у дома №19 по улице Ленинского Комсомола. 36-летний рязанец на Lada Vesta, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу 37-летнему мужчине на велосипеде Stels.
В понедельник, 7 июня, в Рязани сбили велосипедиста. Об этом сообщила
ДТП произошло примерно в 16:20 у дома №19 по улице Ленинского Комсомола. 36-летний рязанец на Lada Vesta, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу 37-летнему мужчине на велосипеде Stels.
Последний получил травмы. Ему оказали медпомощь.
Обстоятельства ДТП уточняются.