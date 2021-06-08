В Рязани таксист сбил велосипедиста

ДТП произошло примерно в 16:20 у дома №19 по улице Ленинского Комсомола. 36-летний рязанец на Lada Vesta, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу 37-летнему мужчине на велосипеде Stels.