Момент столкновения поезда и внедорожника на Кубани попал на видео
Водитель на внедорожнике выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №152 Москва-Анапа. Машинист применил экстренное торможение, но ДТП избежать не удалось. 50-летний водитель и 49-летний пассажир автомобиля скончались на месте.
Момент столкновения поезда и внедорожника на Кубани попал на видео. Ролик опубликовали в соцсетях.
По предварительно версии, 5 июня, на перегоне Гостагаевская — Анапа водитель на внедорожнике выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №152 Москва-Анапа. Машинист применил экстренное торможение, но ДТП избежать не удалось.
50-летний водитель и 49-летний пассажир автомобиля скончались на месте. Еще один пассажир получил травмы. В поезде никто не пострадал.
Возбуждено уголовное дело.