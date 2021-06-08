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Момент столкновения поезда и внедорожника на Кубани попал на видео
Водитель на внедорожнике выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №152 Москва-Анапа. Машинист применил экстренное торможение, но ДТП избежать не удалось. 50-летний водитель и 49-летний пассажир автомобиля скончались на месте.

Момент столкновения поезда и внедорожника на Кубани попал на видео. Ролик опубликовали в соцсетях.

По предварительно версии, 5 июня, на перегоне Гостагаевская — Анапа водитель на внедорожнике выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №152 Москва-Анапа. Машинист применил экстренное торможение, но ДТП избежать не удалось.

50-летний водитель и 49-летний пассажир автомобиля скончались на месте. Еще один пассажир получил травмы. В поезде никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело.