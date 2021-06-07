Названа средняя зарплата в марте 2021 года в Рязанской области

Названа средняя зарплата в организациях Рязанской области в марте 2021 года. Данные опубликовал Рязаньстат. Так, в среднем рязанцы зарабатывали 38,2 тысячи рублей. За месяц показатель вырос на 6,4%