Названа средняя зарплата в марте 2021 года в Рязанской области
Названа средняя зарплата в организациях Рязанской области в марте 2021 года. Данные опубликовал Рязаньстат. Так, в среднем рязанцы зарабатывали 38,2 тысячи рублей. За месяц показатель вырос на 6,4%
Названа средняя зарплата в организациях Рязанской области в марте 2021 года. Данные опубликовал Рязаньстат.
Так, в среднем рязанцы зарабатывали 38,2 тысячи рублей. За месяц показатель вырос на 6,4%.
За месяц на 54,1% выросла зарплата в сфере пошива обуви (24,3 тысячи), на 29,7% в торговле автозапчастями. Упал средний доход на 31,1% в сфере ремонта компьютеров (29,7 тысяч), на 20,6% в финансах и страховании (59,4 тысячи).