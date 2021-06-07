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Юный рязанский художник занял 2 место в конкурсе детского рисунка
7-летний Ваня Кирилюк из Рязани стал призером масштабного творческого соревнования и получил за свою оригинальную работу приз от электросетевой компании.

7-летний Ваня Кирилюк из Рязани стал призером масштабного творческого соревнования и получил за свою оригинальную работу приз от электросетевой компании.

В конкурсе детских рисунков «Работа энергетиков глазами детей» в возрастной группе от 7 до 10 лет почетное второе место досталось Ване Кирилюку из Рязани. На его ярком рисунке на фоне линий электропередачи изображена семья маленького художника — взявшиеся за руки мама, папа и два сына. Все это неслучайно — с работой в энергетике связаны родители Вани. Папа Сергей — руководитель службы эксплуатации зданий и сооружений «Рязаньэнерго», а мама Наталья — специалист 1 категории отдела социальных отношений филиала.

От имени генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского заслуженную награду, подарочную карту в «Детский мир», маленькому художнику вручил директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенёв. Он поздравил Ваню с победой, пожелал ему успехов в учебе, хорошего отдыха в летние каникулы и дальнейших творческих достижений.

Ваня в этом году успешно закончил первый класс рязанской средней школы № 44. Ему очень нравится математика, а еще он занимается в художественной студии, с увлечением учит и выразительно читает стихи, постигая первые азы актерского мастерства. Помогает ему в этом 10-летний старший брат Никита, ставший в 2018 году победителем конкурса «Россети рисуют дети».

«Работа энергетиков глазами детей» — конкурс детских рисунков, в котором в 2021 году приняли участие дети и внуки сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» из 20 регионов присутствия компании. Получив свыше 400 работ в различных техниках рисования, конкурсная комиссия огласила имена победителей и призеров в Международный день защиты детей.