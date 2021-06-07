Восемь рязанских улиц останутся без воды. Об этом в понедельник, 7 июня,
Холодной воды не будет в Канищеве с 09:00 до 22:00 во вторник, 8 июня, на следующих улицах:
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улица 1-й Озерный переулок;
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улица 2-й Озерный переулок;
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улица 3-й Озерный переулок;
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улица 4-й Озерный переулок;
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улица 5-й Озерный переулок;
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улица Преображенская;
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улица Семчин Лоск;
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улица Трехреченская.
Кроме того, ожидается снижение подачи холодной воды по адресам:
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улица Семчинская;
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улица Княжье Поле;
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улица Митин Лоск;
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поселок Семчино: улица Свободы, улица Колхозная, улица Школьная, улица Советская;
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микрорайон Недостоево: улица Сельских Строителей;
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деревня Недостоево: улица Призаводская, улица Школьная, улица Садовая, улица Новостройка.
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.