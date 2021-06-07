Восемь рязанских улиц останутся без воды

Восемь рязанских улиц останутся без воды. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает городская администрация.

Восемь рязанских улиц останутся без воды. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает городская администрация.

Холодной воды не будет в Канищеве с 09:00 до 22:00 во вторник, 8 июня, на следующих улицах:

улица 1-й Озерный переулок;

улица 2-й Озерный переулок;

улица 3-й Озерный переулок;

улица 4-й Озерный переулок;

улица 5-й Озерный переулок;

улица Преображенская;

улица Семчин Лоск;

улица Трехреченская.

Кроме того, ожидается снижение подачи холодной воды по адресам:

улица Семчинская;

улица Княжье Поле;

улица Митин Лоск;

поселок Семчино: улица Свободы, улица Колхозная, улица Школьная, улица Советская;

микрорайон Недостоево: улица Сельских Строителей;

деревня Недостоево: улица Призаводская, улица Школьная, улица Садовая, улица Новостройка.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.