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Восемь рязанских улиц останутся без воды
Восемь рязанских улиц останутся без воды. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает городская администрация.

Восемь рязанских улиц останутся без воды. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает городская администрация.

Холодной воды не будет в Канищеве с 09:00 до 22:00 во вторник, 8 июня, на следующих улицах:

  • улица 1-й Озерный переулок;

  • улица 2-й Озерный переулок;

  • улица 3-й Озерный переулок;

  • улица 4-й Озерный переулок;

  • улица 5-й Озерный переулок;

  • улица Преображенская;

  • улица Семчин Лоск;

  • улица Трехреченская.

Кроме того, ожидается снижение подачи холодной воды по адресам:

  • улица Семчинская;

  • улица Княжье Поле;

  • улица Митин Лоск;

  • поселок Семчино: улица Свободы, улица Колхозная, улица Школьная, улица Советская;

  • микрорайон Недостоево: улица Сельских Строителей;

  • деревня Недостоево: улица Призаводская, улица Школьная, улица Садовая, улица Новостройка.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.