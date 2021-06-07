Рязанцев предупредили о грозе и сильном ветре

Рязанцев предупредили о грозе и сильном ветре. Соответствующее метеопредупреждение в понедельник, 7 июня, выпустило «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Рязанцев предупредили о грозе и сильном ветре. Соответствующее метеопредупреждение в понедельник, 7 июня, выпустило «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ухудшение погоды ожидается в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток. В регионе придет гроза с дождем. При грозе усилится ветер порывами до 12-17 метров в секунду.