В Сараях женщина написала заявление в полицию на своего сына

В Сараях женщина написала заявление в полицию на своего сына. Подробности инцидента рассказывает ИД «Пресса».

В Сараях женщина написала заявление в полицию на своего сына. Подробности инцидента рассказывает ИД «Пресса».

Женщина написала заявление после того, как обнаружила пропажу денег с банковской карты. Полиция установила, что ее неоднократно судимый 25-летний сын похитил карту, после чего перевел средства с забытого ей дома сотовый телефон на свой. Позже мужчина пропил деньги со своими друзьями.

Ранее сараевец отбывал срок за кражу, угон и разбой. Накануне он только вернулся из тюрьмы.

На мужчину вновь завели уголовное дело.