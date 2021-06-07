В Сараях женщина написала заявление в полицию на своего сына
В Сараях женщина написала заявление в полицию на своего сына. Подробности инцидента рассказывает ИД «Пресса».
В Сараях женщина написала заявление в полицию на своего сына. Подробности инцидента
Женщина написала заявление после того, как обнаружила пропажу денег с банковской карты. Полиция установила, что ее неоднократно судимый 25-летний сын похитил карту, после чего перевел средства с забытого ей дома сотовый телефон на свой. Позже мужчина пропил деньги со своими друзьями.
Ранее сараевец отбывал срок за кражу, угон и разбой. Накануне он только вернулся из тюрьмы.
На мужчину вновь завели уголовное дело.