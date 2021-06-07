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В Рязанской области зарегистрировали 48 новых случаев заражения коронавирусом
Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в региональном оперштабе.

В Рязанской области зарегистрировали 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в региональном оперштабе.

Всего с начала пандемии выявлено 29 615 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 46 человек, всего — 28 109 человек. Всего с начала пандемии умерли 546 рязанцев, за сутки смертей не зарегистрировано.

В России за сутки заболели 9 429 человека, всего число заболевших с начала пандемии достигло 5 135 866. Выздоровели 6 756 человека, всего — 4 743 202. Число умерших за сутки составило 330 человека, всего от COVID-19 умерли 124 117 человек.