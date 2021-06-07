В Рязанской области возобновится диспансеризация населения

В Рязанской области возобновится диспансеризация населения. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий на встрече с руководителями лечебных учреждений.

В Рязанской области возобновится диспансеризация населения. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий на встрече с руководителями лечебных учреждений.

Диспансеризация в медицинских организациях возобновляется с понедельника, 7 июня. В региональные лечебные учреждения могут обратиться все категории граждан, которые подлежат обязательным медосмотрам.