В Рязанской области рецидивист украл мопед, чтобы быстрее доехать домой

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Рязанской области рецидивист украл мопед, чтобы быстрее доехать домой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 18-летний житель села Большая Дорога в Сапожковском районе. Молодой человек рассказал, что пропал мопед, который он накануне вечером припарковал у дома.

Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что в тот вечер на улицах села видели 19-летнего жителя Сапожка, который пользуется сомнительной репутацией. Мужчина ранее был судим за кражу и угон автотранспорта.

Когда сотрудники полиции пришли к нему домой, мужчина стал отрицать свою причастность. Но правоохранители заметили на его руках машинное масло, осмотрели участок и около дома в кустах нашли похищенный мопед.

Рязанце рассказал, что приезжал в Большую Дорогу к приятелям. Устав после встречи, молодой человек решил воспользоваться чужим мопедом, чтобы быстрее добраться до дома.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.