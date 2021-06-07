В Рязанской области подвели итоги соревнований ХХ спартакиады трудящихся

С 4 по 6 июня в Сасове в рамках проекта «Спорт норма жизни» прошли финальные соревнования ХХ спартакиады трудящихся Рязанской области. В них приняли участие 16 команд — представители трудовых коллективов муниципальных образований области.
С приветственным словом к участникам обратился министр физкультуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов. Также на открытии присутствовали глава администрации Сасово Евгения Рубцова и начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики Сасово Сергей Икрянников.
По итогам трехдневных соревнований призовые места распределились следующим образом:
Стритбол (женщины):
1 место — ГК «Автоимпорт», Рязань-1;
2 место — ПАО «Сбербанк», Рязань-2;
3 место — Спортивная школа «Планета спорта», Сасово.
Стритбол (мужчины):
1 место — Касимовское управление подземного хранения газа;
2 место — Спортивная школа «Планета спорта», Сасово;
3 место — Городской стадион «Труд», Скопин.
Мини-футбол:
1 место — ГК «Автоимпорт», Рязань-1;
2 место — Касимовское управление подземного хранения газа;
3 место — РНПК, Рязань-2.
Настольный теннис
Личное первенство женщины:
1 место — Межорина Любовь (СШТ «Юниор»), Рязань-2;
2 место — Гуськова Марина (СШ «Планета спорта»);
3 место — Петрова Екатерина (Касимовское управление подземного хранения газа).
Личное первенство мужское:
1 место — Малистов Олег (СШТ «Юниор»), Рязань-2;
2 место — Любаров Антон (СШ «Планета спорта»);
3 место — Дьяков Сергей (СШ «Арена» Шилово).
Командное первенство:
1 место — СШТ «Юниор», Рязань-2;
2 место — СШ «Планета спорта»;
3 место — Касимовское управление подземного хранения газа.
Легкая атлетика женщины:
1 место — Васькина Дарья (СШ «Планета спорта», Сасово);
2 место — Дрынкина Екатернина (ГК «Автоимпорт», Рязань-1);
3 место — Привезенцева Оксана (СШ «Планета спорта», Сасово).
Легкая атлетика мужчины:
1 место — Бряков Андрей (СШ «Планета спорта», Сасово);
2 место — Черненко Николай (ГК «Автоимпорт», Рязань-1);
3 место — Фетисов Евгений (ГК «Автоимпорт», Рязань-1).
Эстафета:
1 место — ГК «Автоимпорт», Рязань-1;
2 место — СШ «Планета спорта»;
3 место — Касимовское управление подземного хранения газа.
Командные:
1 место — СШ «Планета спорта»;
2 место — ГК «Автоимпорт», Рязань-1;
3 место — Касимовское управление подземного хранения газа.
Плавание, женщины:
1 место — Привезенцева Оксана (СШ «Планета спорта», Сасово);
2 место — Лесина Анна (СШ «Планета спорта»);
3 место — Киммель Ксения (ГК «Автоимпорт», Рязань-1).
Плавание, мужчины:
1 место — Нефедов Егор (СШ «Планета спорта»);
2 место — Ховрах Олег (ГК «Автоимпорт», Рязань-1);
3 место — Коблов Максим (ГК «Автоимпорт», Рязань-1).
Эстафетное плавание:
1 место — СШ «Планета спорта»;
2 место — ГК «Автоимпорт», Рязань-1;
3 место — Касимовское управление подземного хранения газа.
Командное:
1 место — СШ «Планета спорта»;
2 место — ГК «Автоимпорт», Рязань-1;
3 место — ФПК «Инвест», Рязань-2.
Гиревой спорт:
До 70 килограмм:
1 место — Тюрин Руслан (ГК «Эра», Рязань-2);
2 место — Черненко Николай (ГК «Автоимпорт», Рязань-1);
3 место — Ольхов Евгений (УПХГ Касимовский район).
До 80 килограмм:
1 место — Астахов Александр (ОАО «РЖД» Рыбновский район);
2 место — Чуприков Сергей (ГК «Эра», Рязань-2);
3 место — Петик Василий (УПХГ Касимовский район).
До 90 килограмм:
1 место — Фомин Виталий (Сасово);
2 место — Прозоров Владимир (МПК «Теплотехника-2», Ряжск);
90+:
1 место — Игорь Шматов («МПК «Теплотехника-2», Ряжск);
2 место — Прозоров Николай (МПК «Теплотехника-2», Ряжск);
3 место — Скворцов Сергей (ОАО «РЖД» Рыбновский район).
Командное:
1 место — ГК «Эра», Рязань-2;
2 место — ОАО «РЖД» Рыбновский район;
3 место — МПК «Теплотехника-2», Ряжск.
Армспорт женщины:
1 место — Екатерина (УПХГ Касимовский район);
2 место — Тюрина Нина (ГК «Эра» Рязань-2);
3 место — Карушева Светлана (УПХГ Касимовский район).
Армспорт мужчины:
До 80 ккилограмм:
1 место — Петик Василий (УПХГ Касимовский район);
2 место — Чуприков Сергей (ГК «Эра», Рязань-2);
3 место — Чиненов Александр (СШ «Планета спорта»).
80+:
1 место — Клейменов Дмитрий (Сасово);
2 место — Агафонин Александр (Сасово);
3 место — Левченко Владимир (Сасово).
Среди команд муниципальных образований:
1 место — команда Сасово;
2 место — Рязань-1;
3 место — Касимовский район.
Среди команд трудовых коллективов:
1 место — Спортивная школа «Планета спорта», Сасово;
2 место — Группа компаний «Автоимпорт», Рязань 1;
3 место — Касимовское управление подземного хранения газа.