В Рязанской области подвели итоги соревнований ХХ спартакиады трудящихся

С 4 по 6 июня в Сасове в рамках проекта «Спорт норма жизни» прошли финальные соревнования ХХ спартакиады трудящихся Рязанской области. В них приняли участие 16 команд — представители трудовых коллективов муниципальных образований области.

С 4 по 6 июня в Сасове в рамках проекта «Спорт норма жизни» прошли финальные соревнования ХХ спартакиады трудящихся Рязанской области. В них приняли участие 16 команд — представители трудовых коллективов муниципальных образований области.

С приветственным словом к участникам обратился министр физкультуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов. Также на открытии присутствовали глава администрации Сасово Евгения Рубцова и начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики Сасово Сергей Икрянников.

По итогам трехдневных соревнований призовые места распределились следующим образом:

Стритбол (женщины):

1 место — ГК «Автоимпорт», Рязань-1;

2 место — ПАО «Сбербанк», Рязань-2;

3 место — Спортивная школа «Планета спорта», Сасово.

Стритбол (мужчины):

1 место — Касимовское управление подземного хранения газа;

2 место — Спортивная школа «Планета спорта», Сасово;

3 место — Городской стадион «Труд», Скопин.

Мини-футбол:

1 место — ГК «Автоимпорт», Рязань-1;

2 место — Касимовское управление подземного хранения газа;

3 место — РНПК, Рязань-2.

Настольный теннис

Личное первенство женщины:

1 место — Межорина Любовь (СШТ «Юниор»), Рязань-2;

2 место — Гуськова Марина (СШ «Планета спорта»);

3 место — Петрова Екатерина (Касимовское управление подземного хранения газа).

Личное первенство мужское:

1 место — Малистов Олег (СШТ «Юниор»), Рязань-2;

2 место — Любаров Антон (СШ «Планета спорта»);

3 место — Дьяков Сергей (СШ «Арена» Шилово).

Командное первенство:

1 место — СШТ «Юниор», Рязань-2;

2 место — СШ «Планета спорта»;

3 место — Касимовское управление подземного хранения газа.

Легкая атлетика женщины:

1 место — Васькина Дарья (СШ «Планета спорта», Сасово);

2 место — Дрынкина Екатернина (ГК «Автоимпорт», Рязань-1);

3 место — Привезенцева Оксана (СШ «Планета спорта», Сасово).

Легкая атлетика мужчины:

1 место — Бряков Андрей (СШ «Планета спорта», Сасово);

2 место — Черненко Николай (ГК «Автоимпорт», Рязань-1);

3 место — Фетисов Евгений (ГК «Автоимпорт», Рязань-1).

Эстафета:

1 место — ГК «Автоимпорт», Рязань-1;

2 место — СШ «Планета спорта»;

3 место — Касимовское управление подземного хранения газа.

Командные:

1 место — СШ «Планета спорта»;

2 место — ГК «Автоимпорт», Рязань-1;

3 место — Касимовское управление подземного хранения газа.

Плавание, женщины:

1 место — Привезенцева Оксана (СШ «Планета спорта», Сасово);

2 место — Лесина Анна (СШ «Планета спорта»);

3 место — Киммель Ксения (ГК «Автоимпорт», Рязань-1).

Плавание, мужчины:

1 место — Нефедов Егор (СШ «Планета спорта»);

2 место — Ховрах Олег (ГК «Автоимпорт», Рязань-1);

3 место — Коблов Максим (ГК «Автоимпорт», Рязань-1).

Эстафетное плавание:

1 место — СШ «Планета спорта»;

2 место — ГК «Автоимпорт», Рязань-1;

3 место — Касимовское управление подземного хранения газа.

Командное:

1 место — СШ «Планета спорта»;

2 место — ГК «Автоимпорт», Рязань-1;

3 место — ФПК «Инвест», Рязань-2.

Гиревой спорт:

До 70 килограмм:

1 место — Тюрин Руслан (ГК «Эра», Рязань-2);

2 место — Черненко Николай (ГК «Автоимпорт», Рязань-1);

3 место — Ольхов Евгений (УПХГ Касимовский район).

До 80 килограмм:

1 место — Астахов Александр (ОАО «РЖД» Рыбновский район);

2 место — Чуприков Сергей (ГК «Эра», Рязань-2);

3 место — Петик Василий (УПХГ Касимовский район).

До 90 килограмм:

1 место — Фомин Виталий (Сасово);

2 место — Прозоров Владимир (МПК «Теплотехника-2», Ряжск);

90+:

1 место — Игорь Шматов («МПК «Теплотехника-2», Ряжск);

2 место — Прозоров Николай (МПК «Теплотехника-2», Ряжск);

3 место — Скворцов Сергей (ОАО «РЖД» Рыбновский район).

Командное:

1 место — ГК «Эра», Рязань-2;

2 место — ОАО «РЖД» Рыбновский район;

3 место — МПК «Теплотехника-2», Ряжск.

Армспорт женщины:

1 место — Екатерина (УПХГ Касимовский район);

2 место — Тюрина Нина (ГК «Эра» Рязань-2);

3 место — Карушева Светлана (УПХГ Касимовский район).

Армспорт мужчины:

До 80 ккилограмм:

1 место — Петик Василий (УПХГ Касимовский район);

2 место — Чуприков Сергей (ГК «Эра», Рязань-2);

3 место — Чиненов Александр (СШ «Планета спорта»).

80+:

1 место — Клейменов Дмитрий (Сасово);

2 место — Агафонин Александр (Сасово);

3 место — Левченко Владимир (Сасово).

Среди команд муниципальных образований:

1 место — команда Сасово;

2 место — Рязань-1;

3 место — Касимовский район.

Среди команд трудовых коллективов:

1 место — Спортивная школа «Планета спорта», Сасово;

2 место — Группа компаний «Автоимпорт», Рязань 1;

3 место — Касимовское управление подземного хранения газа.