В Рязани задержали женщину, которая проводила псевдобогослужения

В Рязани задержали женщину, которая проводила псевдобогослужения. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

В Рязани задержали женщину, которая проводила псевдобогослужения. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Установлено, что 49-летняя рязанка создала религиозную группу. Она арендовала нежилое помещение в областном центре, где в период с сентября по ноябрь 2020 года проводила псевдобогослужения, сопряженные с психологическим насилием над гражданами. Она применяла технологии психологического воздействия, которые способствовали развитию психических расстройств адептов. Кроме того, подобные действия она проводила индивидуальные псевдобогослужения по телефону.

Деятельность рязанка пресекли. Сотрудники регионального УФСБ обыскали помещение и квартиру обвиняемой, где изъяли религиозную литературу и технику.

Жительница города Рязани обвиняется в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами

В отношении рязанки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 4 лет лишения свободы. В настоящее время женщина находится под домашним арестом.