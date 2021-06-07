В Рязани задержали пьяного водителя

Алкотестер показал значение в 1,423 миллилитра на литр выдыхаемого воздуха, что почти в 9 раз превышает допустимую норму.

В Рязани задержали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Канищеве сотрудники ППС заметили машину, которая совершала странные маневры на дороге.

За рулем оказался 42-летний рязанец в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал значение в 1,423 миллилитра на литр выдыхаемого воздуха, что почти в 9 раз превышает допустимую норму. Мужчину, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения передали сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.

В отношении рязанца возбуждено административное дело по статье 12.8 КоАП за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок до двух лет.