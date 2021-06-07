В Рязани проверили газовое оборудование абонентов «группы риска»

Газовики бесплатно провели техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в домах одиноких инвалидов, пожилых людей и многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обходы проводятся регулярно, в рамках совместного плана-графика АО «Рязаньгоргаз» и рязанской администрации.

Газовики бесплатно провели техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в домах одиноких инвалидов, пожилых людей и многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обходы проводятся регулярно, в рамках совместного плана-графика АО «Рязаньгоргаз» и рязанской администрации.

С начала текущего года совместные бригады в составе газовиков, представителей городских префектур и специалистов МЧС обследовали 42 квартиры. По всем адресам проверена работоспособность газового оборудования, выявлены и устранены мелкие неисправности, 15 приборов газовики вынуждены были отключить, так как обнаруженные технические проблемы представляют опасность для здоровья и жизни жильцов. Абонентам оказывается всесторонняя помощь для скорейшего восстановления газоснабжения.

Кроме того, со всеми абонентами сотрудники газовой службы провели инструктаж по технике безопасности и рассказали об основных правилах эксплуатации газового оборудования.

До начала отопительного сезона рязанские газовики продолжат проверки абонентов, которым в силу различных жизненных обстоятельств тяжело самостоятельно позаботиться о безопасном газопотреблении.

«Неисправное газовое оборудование абонентов „группы риска“ представляет опасность не только для них самих, но и для жильцов всего дома. Проведение подобных рейдов — единственная возможность попасть в квартиры и проверить газовые приборы, находящееся в квартирах граждан данной категории», — отметил заместитель начальника службы по ремонту и обслуживанию внутридомового газового оборудования Вадим Лекомцев.