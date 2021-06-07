В Рязани осудили многодетную жительницу Шацка за убийство сожителя

В Рязани осудили многодетную жительницу Шацка за убийство сожителя. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В Рязани осудили многодетную жительницу Шацка за убийство сожителя. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Трагедия произошла 25 января. Установлено, что 42-летняя женщина выпила со своим 36-летним сожителем, между ними вспыхнула ссора. В ответ на оскорбления мужчина толкнул сожительницу. Она разозлилась, схватила нож и несколько раз ударила собутыльника в грудь. Потерпевший умер на месте.

На суде женщина признала вину полностью. Ей назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.