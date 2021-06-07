В Рязани легковушка столкнулась с мотоциклом
В Рязани легковушка столкнулась с мотоциклом. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает областное управление МВД.
В Рязани легковушка столкнулась с мотоциклом. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает областное управление МВД.
ДТП произошло в воскресенье, 6 июня, в 20:50 вблизи дома №110 по улице Есенина. По предварительной информации, 27-летний рязанец на Daewoo Nexia не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, в результате чего столкнулся с ним.
Пострадал 45-летний водитель мотоцикла. Он получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.