В Рязани легковушка столкнулась с мотоциклом

В Рязани легковушка столкнулась с мотоциклом. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает областное управление МВД.

В Рязани легковушка столкнулась с мотоциклом. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает областное управление МВД.

ДТП произошло в воскресенье, 6 июня, в 20:50 вблизи дома №110 по улице Есенина. По предварительной информации, 27-летний рязанец на Daewoo Nexia не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, в результате чего столкнулся с ним.

Пострадал 45-летний водитель мотоцикла. Он получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.