В Рязани из горящей квартиры спасли одного человека
В Рязани из горящей квартиры на улице Крупской спасли одного человека. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
В Рязани из горящей квартиры на улице Крупской спасли одного человека. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Возгорание произошло в понедельник, 7 июня, в пятиэтажном доме. Сообщение о пожаре поступило в 10:19. По всей площади пострадала однокомнатная квартира.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Спасли одного человека.
На пожар выезжали четыре пожарных автомобиля и 12 человек личного состава.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.