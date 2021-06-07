В Рязани из горящей квартиры спасли одного человека

В Рязани из горящей квартиры на улице Крупской спасли одного человека. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

В Рязани из горящей квартиры на улице Крупской спасли одного человека. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Возгорание произошло в понедельник, 7 июня, в пятиэтажном доме. Сообщение о пожаре поступило в 10:19. По всей площади пострадала однокомнатная квартира.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Спасли одного человека.

На пожар выезжали четыре пожарных автомобиля и 12 человек личного состава.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.