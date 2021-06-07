В Рязани из битума выловили собаку

Рязанцев просят о помощи с транспортировкой собаки в клинику на улице Вокзальной. Телефон для связи: +7 (900) 901-29-57.

В Рязани из битума выловили собаку. Об этом сообщили в группе городской службы по контролю за безнадзорными животными «ВКонтакте».

Зоозащитники сообщили, что в понедельник, 7 июня, в районе Пивзавода рабочие достали из битума собаку.

Рязанцев просят о помощи с транспортировкой собаки в клинику на улице Вокзальной.

Телефон для связи: +7 (900) 901-29-57 .