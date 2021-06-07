\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
21°
Втр, 08
21°
Срд, 09
22°
ЦБ USD 72.93 -0.34 08/06
ЦБ EUR 88.65 -0.1 08/06
Нал. USD 72.4 / 73.70 12:40
Нал. EUR 88.36 / 89.05 18:45
Новости
Публикации
Рязанцы назвали самые убитые дороги в городе
В Рязани есть одна нескончаемая тема для обсуждений — р...
Вчера 18:40
4 558
Рязанский застройщик сэкономил на материалах и потребовал плату за воз...
Дольщику необходимы свободные деньги. Площадь квартиры...
5 июня 12:07
8 576
Какие проекты из Генплана Рязани так и остались на бумаге
Генплан разрабатывался по заказу администрации города е...
2 июня 13:29
1
8 700
Свадьба после лайка. Рязанка рассказала романтичную историю знакомства...
Екатерина рассказала, как одна-единственная фотография,...
2 июня 11:34
1
4 805
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рамках «Фестивального лета» для рязанцев проведут около 300 мероприятий
В рамках «Фестивального лета» в областном центре проведут 290 мероприятий. Об этом сообщает городская администрация.

В рамках «Фестивального лета» в областном центре проведут 290 мероприятий. Об этом сообщает городская администрация.

Проект стартовал в пятницу, 4 июня. Теперь до конца сезона по выходным на различных площадках будут проводиться тематические праздники и семейные мероприятия. Среди них для рязанцев проведут лекторий под открытым небом, фестиваль любительских театров «Восход», патриотическую акцию «Я помню» и другие события.

Кажду пятницу с 18.00 активности стартуют на улице Почтовой и в Лесопарке, в субботу — в ЦПКиО, сквере Скобелева, Лесопарке и парке имени Гагарина, а в воскресенье мероприятия добятся еще и на летнем экстраде у КДЦ «Октябрь».

Помимо этих зон, мероприятия будут проводиться в Новопавловской роще, поселке Солотча, Борках, районе Никуличи, в Семчине, Дягилеве, сквере Керамзавода и сквере «Вишневый сад».

Все анонсы мероприятий «Фестивального лета» будут заранее публиковаться в официальных группах в соцсетях, на сайтах администрации города и управления культуры.

Ознакомиться с полным перечнем запланированных мероприятий можно по ссылке.