В рамках «Фестивального лета» для рязанцев проведут около 300 мероприятий

В рамках «Фестивального лета» в областном центре проведут 290 мероприятий. Об этом сообщает городская администрация.

В рамках «Фестивального лета» в областном центре проведут 290 мероприятий. Об этом сообщает городская администрация.

Проект стартовал в пятницу, 4 июня. Теперь до конца сезона по выходным на различных площадках будут проводиться тематические праздники и семейные мероприятия. Среди них для рязанцев проведут лекторий под открытым небом, фестиваль любительских театров «Восход», патриотическую акцию «Я помню» и другие события.

Кажду пятницу с 18.00 активности стартуют на улице Почтовой и в Лесопарке, в субботу — в ЦПКиО, сквере Скобелева, Лесопарке и парке имени Гагарина, а в воскресенье мероприятия добятся еще и на летнем экстраде у КДЦ «Октябрь».

Помимо этих зон, мероприятия будут проводиться в Новопавловской роще, поселке Солотча, Борках, районе Никуличи, в Семчине, Дягилеве, сквере Керамзавода и сквере «Вишневый сад».

Все анонсы мероприятий «Фестивального лета» будут заранее публиковаться в официальных группах в соцсетях, на сайтах администрации города и управления культуры.