В Пронском районе произошло ДТП с фурой

В Пронском районе произошло ДТП с фурой. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В Пронском районе произошло ДТП с фурой. Об этом сообщает ИД «Пресса» .

Авария случилась в пятницу, 5 июня, около 13:00, на повороте к Новомичуринску.

Автомобиль Chevrolet двигался со стороны Скопина. Он не разъехался с поворачивающим грузовым автомобилем Scania, из-за этого большегруз столкнулся с легковушкой и подмял ее под себя.

Информации о пострадавших нет. Полицейские устанавливают виновника ДТП.