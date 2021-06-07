В правительстве высказались о возможном запрете памперсов в России

В правительстве высказались о возможном запрете памперсов в России. Об этом рассказала зампред правительства Виктория Абрамченко на полях ПМЭФ-2021, пишут РИА Новости.

В правительстве высказались о возможном запрете памперсов в России. Об этом рассказала зампред правительства Виктория Абрамченко на полях ПМЭФ-2021, пишут РИА Новости.

Ранее вице-премьер анонсировала запрет на некоторые одноразовые изделия из пластика. Замена жизненно необходимых материалов вызвала ряд вопросов. Однако в кабмине отметили, что запрет на подгузники, даже при необходимости их переработки, не стоит на повестке в правительстве России.

Как отметила Виктория Абрамченко, заменить эту категорию товаров нечем.

«Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей», — отметила вице-премьер.

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