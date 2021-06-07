В Милославском районе разбился водитель мотоцикла

В Милославском районе разбился водитель мотоцикла. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает региональное управление МВД.

В Милославском районе разбился водитель мотоцикла. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает региональное управление МВД.

Трагедия произошла в пятницу, 4 июня, на первом километре автодороги «Милославское — Чернава — Липяги». По предварительной информации, 36-летний местный житель на мотоцикле Stels Flame 200 не справился с управлением, наехал на бордюр и столкнулся с металлическим ограждением.

В результате происшествия водитель транспортного средства от полученных травм скончался на месте ДТП, а пассажирка — 37-летняя жительница Милославского района получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.