В Касимовском районе разыскивают 43-летнего мужчину

В Касимовском районе пропал 43-летний мужчина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

В Касимовском районе пропал 43-летний мужчина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

Роман Анатольевич Архипов ушел из дома в микрорайоне Приокский Касимовского района 25 мая 2021 года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Из примет: мужчина ростом 182 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые волосы с залысиной на затылке, карие глаза. Он одет в удлиненную темную ветровку, светлую футболку и джинсы. Имеется двухнедельная небритость на лице.

Если вы видели этого человека, или Вам известно его местонахождение просьба звонить по телефону дежурному отряда: +7 (4912)51-21-71