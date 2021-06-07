В 27 рязанских школах выявлены случаи коронавируса

В 27 рязанских школах выявлены случаи коронавируса. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает региональная опергруппа.

В 27 рязанских школах выявлены случаи коронавируса. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает региональная опергруппа.

Всего противоэпидемические коронавирусные мероприятия проводятся в 45 образовательных учреждениях Рязанской области. Случаи заболевания выявлены в восьми детских садах, 27 школах, шести ссузах и четырех вузах.

Карантины введены в классах и группах.

Кроме того, в регионе зарегистрировано 29567 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.