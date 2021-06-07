Умер режиссер Валерий Лонской
Артист умер в Москве на 81-м году жизни от коронавируса в больнице в Коммунарке.
Умер режиссер Валерий Лонской. Об этом
Артист умер в Москве на 81-м году жизни от коронавируса в больнице в Коммунарке.
О смерти советского и российского режиссера сообщил на своей странице в соцсетях кинокритик Андрей Плахов.
Лонской был председателем союза кинематографистов Москвы, руководил режиссерской мастерской ВГИКа и имел звание народного артиста России.
Среди наиболее известных его картин такие как «Белый ворон», «Барханов и телохранитель», «В лазоревой степи», «Свой крест», и сюжеты для киножурнала «Ералаш».
Фото ФГБУК «Государственная библиотека киноискусства имени Эйзенштейна».