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Умер режиссер Валерий Лонской
Артист умер в Москве на 81-м году жизни от коронавируса в больнице в Коммунарке.

Умер режиссер Валерий Лонской. Об этом сообщает РИА Новости.

Артист умер в Москве на 81-м году жизни от коронавируса в больнице в Коммунарке.

О смерти советского и российского режиссера сообщил на своей странице в соцсетях кинокритик Андрей Плахов.

Лонской был председателем союза кинематографистов Москвы, руководил режиссерской мастерской ВГИКа и имел звание народного артиста России.

Среди наиболее известных его картин такие как «Белый ворон», «Барханов и телохранитель», «В лазоревой степи», «Свой крест», и сюжеты для киножурнала «Ералаш».

Фото ФГБУК «Государственная библиотека киноискусства имени Эйзенштейна».