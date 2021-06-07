Укравший с пилорамы деньги рязанец скрывался на кладбище

С пилорамы пропали 16 тысяч рублей. Полиция выяснила, что деньги украл ранее судимый 28-летний рязанце. Средства он потратил на алкоголь.

Укравший с пилорамы деньги рязанец скрывался на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В касимовскую полицию обратился 49-летний предприниматель. Мужчина рассказал, что из подсобного помещения его пилорамы пропали 16 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что проход на деревообрабатывающее предприятие закрыт и попасть туда могут только работники. Коллеги потерпевшего сообщили, что один из сотрудников пилорамы несколько дней не появлялся на работе.

Личность мужчины установили, но ни с родными, ни с друзьями он не общался, его местонахождения было неизвестно. В ходе розыскных мероприятий 28-летнего рязанца нашли в заброшенном доме на кладбище.

Мужчина рассказал, что во время работы на пилораме увидел, где начальник хранит деньги на нужны предприятия. Он попросил коллегу отвлечь начальника — вывести его на улицу. В это время злоумышленник похитил деньги из тайника, которые в последствии потратил на алкоголь.

Ранее рязанец уже был судим по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»).

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.