У рязанских водителей проверят тонировку

Нарушителей привлекут к административной ответственности. По части 3.1 статьи 12.5 КоАП им грозит административный штраф в 500 рублей.

У рязанских водителей проверят тонировку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В понедельник, 7 июня, ГИБДД проведут профилактическое мероприятие, целью которого является пресечение нарушений ПДД водителями, на машинах которых установлена тонировка, не соответствующая требованиям.

Автоинспекторы напоминают, что тонировка ухудшает обзорность для водителя и в темное время суток может провоцировать ДТП.

Нарушителей привлекут к административной ответственности. По части 3.1 статьи 12.5 КоАП им грозит административный штраф в 500 рублей.