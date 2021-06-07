У рязанских водителей проверят тонировку
Нарушителей привлекут к административной ответственности. По части 3.1 статьи 12.5 КоАП им грозит административный штраф в 500 рублей.
У рязанских водителей проверят тонировку. Об этом
В понедельник, 7 июня, ГИБДД проведут профилактическое мероприятие, целью которого является пресечение нарушений ПДД водителями, на машинах которых установлена тонировка, не соответствующая требованиям.
Автоинспекторы напоминают, что тонировка ухудшает обзорность для водителя и в темное время суток может провоцировать ДТП.
Нарушителей привлекут к административной ответственности. По части 3.1 статьи 12.5 КоАП им грозит административный штраф в 500 рублей.