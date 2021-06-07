Сдающим на права россиянам грозит уголовное дело за использование скрытой техники на экзаменах. Об этом
Так россияне пытались списывать на экзаменах с помощью скрытых камер и микрофонов в одежде, прическах, очках и медицинских масках. За нарушение правил сдачи теоретического экзамена на права предусмотрена статья «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Максимальное наказание для попавшихся — лишение свободы на срок до четырех лет.
В 2021 году такие случаи участились. Только в Москве в 2020 году было зафиксировано восемь таких правонарушений, а за полгода 2021 года выявили уже 18.
Всех пойманных нарушителей доставляют в органы внутренних дел для проверки.