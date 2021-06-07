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Сдающим на права россиянам грозит уголовное дело за использование скрытой техники на экзаменах
Сдающим на права россиянам грозит уголовное дело за использование скрытой техники на экзаменах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сдающим на права россиянам грозит уголовное дело за использование скрытой техники на экзаменах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так россияне пытались списывать на экзаменах с помощью скрытых камер и микрофонов в одежде, прическах, очках и медицинских масках. За нарушение правил сдачи теоретического экзамена на права предусмотрена статья «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Максимальное наказание для попавшихся — лишение свободы на срок до четырех лет.

В 2021 году такие случаи участились. Только в Москве в 2020 году было зафиксировано восемь таких правонарушений, а за полгода 2021 года выявили уже 18.

Всех пойманных нарушителей доставляют в органы внутренних дел для проверки.