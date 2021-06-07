Съемки фильма в Касимове и трагедия в рязанском супермаркете. Главные новости выходных 5-6 июня

Прошли первые выходные лета. Вспомним, какие события огорчили и порадовали жителей Рязанской области в два минувших дня.

Прошли первые выходные лета. Вспомним, какие события огорчили и порадовали жителей Рязанской области в два минувших дня.

Происшествия

В субботу вечером, 5 июня, в магазине «Пятерочка» в поселке Шлаковом скончался мужчина. Проводится доследственная проверка по факту смерти рязанца 1957 года рождения. Известно, что местный житель пришел в супермаркет за продуктами. Ему внезапно стало плохо, он упал и скончался на месте. У мужчины были проблемы с сердцем.

Девушка на Ford Focus в Касимовском районе наехала на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. ДТП произошло в пятницу, 4 июня, около 21:20. Животное погибло, 25-летняя жительница Пителинского района получила травмы.

В селе Тюково Клепиковского района загорелся медпункт. Фото и видео с места пожара в ночь на воскресенье, 6 июня, опубликовали очевидцы в соцсетях. Сообщение о возгорании поступило в 2:31. Только к 6:00 пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Очевидцы рассказали о конфликте группы местных жителей, предположительно цыган, с сотрудниками ДПС. Момент попал на видео. В рязанской полиции опровергли факт нападения группы людей на эпикаж ДПС. «Лица, допустившие административные правонарушения и те, кто воспрепятствовал законной деятельности сотрудников полиции, привлечены к ответственности», — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Новости культуры

В Касимове в субботу, 5 июня, стартовали съемки исторического фильма о Великой Отечественной войне. Съемки будут идти до 23 июня. Для массовых сцен и эпизодических ролей проходит кастинг актеров второго плана.

Ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня, «Яндекс» составил карту слов, употребляемых в регионах России. В том числе специалисты выделили слова, характерные для Рязанской области. В список вошли слова «озолотеть», «буробить», «пережарка» и другие.

Рязанский театр на Соборной получил награды V Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство». Постановку «Тринадцатая звезда» назвали лучшей в двух главных номинациях фестиваля: «Королевский восторг» — приз Детского жюри, «Королевская сказка» — лучший спектакль.

К другим новостям

Полицейские стали информировать жителей Рязанской области о мошенниках с помощью аудиороликов. Они звучат в общественном транспорте: маршрутных такси, автобусах, троллейбусах. Также полицейские задействовали визуализацию: разместили объявления, плакаты, баннеры и видеоролики на стендах рязанских предприятий и рекламных щитах.

Малышам, которых отобрали у истязавшей их матери в Рыбном, нашли приемную семью. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях уполномоченная по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова. «Теперь у них все хорошо. Приемные родители очень полюбили мальчишек, а любовь, как известно, способна творить чудеса», — написала Евдокимова.

Американская компания Netflix заинтересована в покупке фильма Ксении Собчак о скопинском маньяке. Об этом написала сама Собчак в комментариях к посту в Instagram.