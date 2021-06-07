Рязанского бизнесмена предлагают выдвинуть в Госдуму от «Справедливой России»
Рязанского бизнесмена Игоря Трубицына предлагают выдвинуть в Госдуму от «Справедливой России». Об этом сообщает Vidsboku со ссылкой на собственный источник.
Рязанского бизнесмена Игоря Трубицына предлагают выдвинуть в Госдуму от «Справедливой России». Об этом
Речь идет о выдвижении по одномандатному округу, скорее всего — по Рязанскому.
В настоящее время депутатом от округа является экс-командующий училищем ВДВ Андрей Красов. Его же признали победителем праймериз «Единой России» по этому округу.
Фото с сайта «Единая Россия»