Рязанского бизнесмена предлагают выдвинуть в Госдуму от «Справедливой России»

Рязанского бизнесмена Игоря Трубицына предлагают выдвинуть в Госдуму от «Справедливой России». Об этом сообщает Vidsboku со ссылкой на собственный источник.

Рязанского бизнесмена Игоря Трубицына предлагают выдвинуть в Госдуму от «Справедливой России». Об этом сообщает Vidsboku со ссылкой на собственный источник.

Речь идет о выдвижении по одномандатному округу, скорее всего — по Рязанскому.

В настоящее время депутатом от округа является экс-командующий училищем ВДВ Андрей Красов. Его же признали победителем праймериз «Единой России» по этому округу.

Фото с сайта «Единая Россия»