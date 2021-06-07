Рязанские спортсмены завоевали три медали на чемпионате Европы

Рязанские спортсмены завоевали три медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках, каноэ и параканоэ 2021. Об этом сообщает региональный минспорт.

Рязанские спортсмены завоевали три медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках, каноэ и параканоэ 2021. Об этом сообщает региональный минспорт.

Соревнования проходили в польском городе Познань с 3 по 6 июня. В них приняли участие более 600 спортсменов из 35 европейских стран, в том числе и четверо рязанских спортсменов.

По результатам соревнований кандидат в Олимпийскую сборную команду России для участия в летних Олимпийских играх в Токио" Олег Гусев занял 3 место в К-4 на дистанции 1000 метров и 3 место в К-4 на дистанции 500 метров, а мастер спорта России международного класса Артем Воронков завоевал «бронзу» в KL3 на дистанции 200 метров.

Кроме того, участие в чемпионате также приняли и другие рязанские спортсмены:

— заслуженный мастер спорта России Евгений Луканцов стал шестым в К-1 на дистанции 200 метров;

— заслуженный мастер спорта России Иван Штыль стал четвертым в С-2 на дистанции 200 метров и пятым в С-1 на дистанции 200 метров;

— мастер спорта России международного класса Анастасия Долгова стала девятой в К-4 на дистанции 500 метров.