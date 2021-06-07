Рязанские полицейские поймали интернет-мошенника

Рязанские полицейские поймали интернет-мошенника. Подробности дела в понедельник, 7 июня, опубликовало региональное управление МВД.

Рязанские полицейские поймали интернет-мошенника. Подробности дела в понедельник, 7 июня, опубликовало региональное управление МВД.

В полицию обратился 32-летний житель Рыбного. Он сообщил, что хотел улучшить свои возможности в сетевой игре, а потому решил купить усовершенствованный аккаунт. В интернете он нашел подходящее предложение и после недолгой переписки с продавцом перевел ему через онлайн-сервис 25 тысяч рублей. Позже выяснилось, что купленный аккаунт заблокирован, а продавец перестал выходить на связь.

Оперативники разыскали интернет-мошенника. Им оказался 20-летний житель Санкт-Петербурга. Его разыскали и задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.