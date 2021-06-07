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Рязанка завоевала две золотые медали на чемпионате Европы по легкой атлетике
Рязанка завоевала две золотые медали на чемпионате Европы по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета. Об этом сообщает региональный минспорт.

Рязанка завоевала две золотые медали на чемпионате Европы по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета. Об этом сообщает региональный минспорт.

Соревнования проходили в польском городе Быдгощ. В них приняли участие более 650 спортсменов из 44 стран.

В составе сборной команды России за победу боролась и рязанская спортсменка Мария Богачева. Девушка завоевала две золотые медали в толкании ядра F53-F54 и в метании копья в классе F54.

По итогам чемпионата сборная команда России выиграла медальный зачет соревнований, завоевав 74 награды — 31 золотую, 25 серебряных и 18 бронзовых.