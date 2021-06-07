Рязанцам рассказали, как сэкономить на квартплате в летний сезон

Рязанцам рассказали, как сэкономить на квартплате в летний сезон. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Рязанцам рассказали, как сэкономить на квартплате в летний сезон. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Специалисты посоветовали тем, кто в летний период уезжает жить на дачи, произвести перерасчет и написать соответствующее заявление. Это возможно сделать только на те ресурсы, которые предоставляются без счетчика. Такие услуги как отопление, содержание жилья, капремонт, телефон, коллективная антенна или радиоточка оплачиваются независимо от того, где в настоящее время проживает человек.

«Если нет возможности установки счетчиков на воду значит она взимается по нормативам, газ, электроэнергия, и в этом случае в ресурсоснабжающую организацию предоставляется заявление соответствующего образца и бумага о том, что человек отсутствует. Нормативные начисления приостанавливаются и на этот период не взимаются платежи», — прокомментировал заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ городской администрации Эдуард Алтунин.